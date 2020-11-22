Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 21:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'de kontrolden çıkan traktör devrildi: 5 yaralı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, zeytin hasadından dönen işçilerin taşındığı traktör devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, Ezine'ye bağlı Geyikli beldesinde meydana geldi.
Zeytin hasadından dönen 4 işçiyi taşıyan Halil Saydan’ın kullandığı traktör, arıza nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yola savrulan Saydan ve 4 işçi, yaralandı. Traktör kasasındaki zeytinler ise yola saçıldı. Yoldan geçen başka araçtan inen işçiler, yaralıları zeytin kasalarının altından çıkardı.
İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Etiketler: Trafik
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