Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 00:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Haldun Dormen koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
92 yaşındaki usta tiyatrocu Haldun Dormen, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Haldun Dormen, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
COVID-19 test sonucunun pozitif olduğunu belirten Dormen, bir fotoğrafıyla birlikte şu paylaşımı yaptı:
"Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler. Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum"
Etiketler: Koronavirüs
Sıradaki Haber
Doğu Karadeniz'de ulaşıma heyelan engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz