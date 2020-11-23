Haldun Dormen, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

COVID-19 test sonucunun pozitif olduğunu belirten Dormen, bir fotoğrafıyla birlikte şu paylaşımı yaptı:

"Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler. Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum"