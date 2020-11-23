Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde HES sorgulaması: Karantina ihlali yapan 25 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde kent girişlerinde yapılan HES kodu sorgulamalarında, karantina ihlali yaptıkları tespit edilen 25 kişi yakalandı.
Kırklareli'nde COVID-19 vakalarında artış yaşandı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize otoyol gişelerindeki kente giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması yapılıyor.
Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent girişlerinde oluşturdukları denetim alanlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Denetimlerde son bir haftada karantina ihlali yapan 25 kişi yakalandı.
3 bin 150'şer lira ceza yazılan vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Etiketler: Hayat Eve Sığar Koronavirüs
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