Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 09:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk
[Fotoğraf: DHA]
Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'de sona ermesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.
COVID-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 05.00'de sona erdi.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa yakasına geçiş yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
Sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, trafik yoğunluğu saat 08.45 itibarıyla yüzde 44'e ulaştı.
Etiketler: Koronavirüs
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