DİKA'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan TRC3 bölgesinde faaliyetlerini yürüten ajansta, 7 uzman, 1 hukuk müşaviri, 1 iç denetçi olmak üzere 9 personel istihdam edilecek.

Sınavda başarılı olan uzman personel 4 ilden birinde, hukuk müşaviri ve iç denetçi ise ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu Mardin'de görev yapacak.

Adaylar başvurularını ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinden 14-25 Aralık arasında gerçekleştirebilecek.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 30 Aralık'ta DİKA'nın internet sitesinden (www.dika.org.tr) ilan edilecek.

Kıyı Emniyeti Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre ise kurumun Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere 4 müfettiş yardımcısı alımı yapılacak.

Adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumu'nca (İŞKUR) ilan edilmesiyle birlikte gerekli şartlara sahip olmaları halinde 5 gün içinde 'İŞKUR Açık İş İlanlar' bölümünden elektronik ortamda veya İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen başvuruda bulunabilecek.

Sınav, 30 Aralık saat 10.00'da İstanbul-Üsküdar'daki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.