Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Artvin’in Borçka ilçesinde de dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. 1860 rakımlı Macahel Küçük Yayla Geçidi’nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Sürücüler, karlı yolda ilerlemekte zorluk çekerken, bazı vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.

[Fotoğraf: DHA]

Macahel Havzası Kayalar Köyü sakinlerinden Orhan Yavuz, "Sezonun ilk karı yağdı bu sene. Geçmiş yıllarda buradaki kar kalınlığı 3-4 metreyi bulurdu. Ekim ayında kar yağardı ve nisan ayına kadar karlar erimezdi" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Bu sene kar geç yağdı"

Macahel Düzenli Köyü sakinlerinden Osman Önder de kar yağışının bu sene geç başladığını anlatarak, şunları söyledi:

"Aslında eylül ayının ortasında kar yağışı olurdu. Bu sene kar geç yağdı. Kar yağınca 6 ay kalır ve ulaşım çok zor olur. Karla mücadele ediyoruz. Kara yolları, buradaki kar temizleme çalışmasını özelleştirdi ve bu işi biz aldık, 6 ay boyunca kar temizleme çalışması yapıyoruz. Bölge insanı olduğumuz için de her türlü hava koşulunda nasıl hareket etmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Kar yağışı bugün ve yarın devam edecek. Yağış böyle devam ederse 2 metreyi bulur."