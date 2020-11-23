Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da gümrük kaçağı 3 milyon 60 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 60 bin boş makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledikleri merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada gümrük kaçağı 3 milyon 60 bin boş makaron ele geçirildi.
Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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