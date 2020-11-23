Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 11:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara’da kısıtlamalara uymayan 798 kişiye ceza kesildi
[Fotoğraf: AA ]
Ankara’da koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 798 kişiye adli işlem yapıldı.
Ankara Valiliği, 21 ve 22 Kasım'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ihlallere ilişkin rakamları açıkladı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre kısıtlamayı ihlal eden 798 kişiye idari işlem yapıldı, toplam 2 milyon 59 lira ceza uygulandı.
İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 21 ve 22 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 798 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 2,059,417.00 lira para cezası uygulanmıştır.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) November 23, 2020
Lütfen kurallara uyalım, kişisel tedbirimizi alalım. pic.twitter.com/4QZWq6N5tt
Etiketler: Koronavirüs
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