Ankara Valiliği, 21 ve 22 Kasım'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ihlallere ilişkin rakamları açıkladı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre kısıtlamayı ihlal eden 798 kişiye idari işlem yapıldı, toplam 2 milyon 59 lira ceza uygulandı.