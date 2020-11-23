İzmir'de 6,6 büyüklüğünde depremin yaşandığı ilk andan itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent merkezinde ve ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor. 200 bakanlık personeli, sahada aktif görev aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yoğun hasar almış yapıların deplasmanlarını ölçüp, AFAD'a bilgi verdiklerini söyledi.

Hasar tespiti için ilk etap çalışmalarında Bayraklı ve Bornova ilçelerinin tamamında, Karşıyaka'nın 6 mahallesi, Seferihisar ve Karaburun'un 3'er mahallesinde toplam 109 bin 521 binada çalışma yürütüldü.

190 binin üzerinde bina ve 900 bin bağımsız bölüm tarandı

Çalışmanın ikinci etabında vatandaşlardan gelen başvuruların da değerlendirildiğini anlatan Can, 81 il müdürlüğünden 643 inşaat mühendisi ve mimarla kentin 26 ilçesindeki toplam 241 mahallede binaları taradıklarını vurguladı.

Kent genelinde çalışmaların tamamlandığını söyleyen Banu Aslan Can, şöyle konuştu:

"Kent genelinde yaptığımız iki çalışmada toplam 190 binin üzerinde bina ve 900 bin bağımsız bölümü taramış olduk. Listeleri AFAD'a gönderdik. Vatandaşlar binalarının durumunu 30 günlük askı süresinde muhtarlıklardan takip edebilecek. Bizim yaptığımız çalışmalar, bu depremin binaya vermiş olduğu zararları tespit etmek içindir. Bu depremde az hasar almış ya da hasarsız olarak görülen bir bina, örneğin 6,6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunda dayanabilir anlamına gelmez. Bunun için vatandaşların lisanslandırılmış kuruluşlar aracılığıyla bina risk analizi yaptırmalarını tavsiye ediyoruz."