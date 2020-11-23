Kent merkezi ve ilçelerde usulsüz avcılığa karşı koruma ve kontrol faaliyetleri sürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Paklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü, DKMP Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, Çemişgezek ilçesinde yaptığı kontrollerde, avcılıkta "güme" olarak tabir edilen ve saklanmakta kullanılan 18 ayrı noktayı bertaraf etti, 3 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.