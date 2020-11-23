Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de kaçak avcıların 8 saklanma noktası imha edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, usulsüz avda kullanıldığı tespit edilen ve güme olarak bilinen avcıların 18 saklanma noktası imha edildi.
Kent merkezi ve ilçelerde usulsüz avcılığa karşı koruma ve kontrol faaliyetleri sürüyor.
Doğa Koruma ve Milli Paklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü, DKMP Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, Çemişgezek ilçesinde yaptığı kontrollerde, avcılıkta "güme" olarak tabir edilen ve saklanmakta kullanılan 18 ayrı noktayı bertaraf etti, 3 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.
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