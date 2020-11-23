Bursa Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Uluabat Gölü'nde kıyı seyir ve kontrol görevi yaparken Arıburnu mevkisinden silah sesi geldiğini duydu. Bölgeye yönelen ekipler, sazlık alanda iki kayık ve kamışlarla gizlenmiş güme tespit etti ancak kimseye rastlamadı.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, kayıkta yaptıkları incelemede 4 tüfek, 116 fişek, 6 canlı ve bir telef olmuş ördek ile çeşitli av malzemeleri ele geçirdi.

Daha sonra jandarmayı arayan K.C. ve I.Ş., ekipleri görünce başka bir kayıkla göle açıldıklarını ancak akıntının etkisiyle suda mahsur kaldıklarını söyledi. K.C. ve I.Ş'nin bulunduğu konuma yönelen ekipler, avcıları kurtararak kıyıla çıkardı.

2 kişiye, kaçak avlanmaktan 5'er bin lira ceza uygulandı.