Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde oturan Hacer Çelik, 2 yıl önce araç kiralama işi yaptığını söyleyen Bayram Çelik ile tanıştı. Bir süre sevgili olan çift, ardından dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Bayram Çelik’in araç kiralama işi yapmadığını öğrenen kadın, ayrılarak ailesinin yanına döndü.

Bayram Çelik, barışma tekliflerini kabul etmeyen Hacer Çelik'in evinin kapısına önceki gün bomba düzeneği kurdu. Bayram Çelik’in evlerinin önüne geldiğini farkeden aile, polise ihbarda bulundu.

Bayram Çelik tutuklandı

Olay yerine gelen polis, evin kapısındaki bomba düzeneğini fark etti. Bomba imha uzmanının çalışması sonucu düzenek, fünye ile patlatıldı.

Bayram Çelik, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

