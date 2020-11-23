Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nemrut'a mevsimin ilk karı yağdı
[Fotoğraf: AA ]
UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve devasa heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle, güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Nemrut Dağı'na ilk kar düştü.
Beyaz örtü ile kapanan heykeller kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Turistler karla kaplı bölgede güneşin doğuşuyla batışını izledi.
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