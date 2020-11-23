Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve devasa heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle, güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Nemrut Dağı'na ilk kar düştü.

Beyaz örtü ile kapanan heykeller kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Turistler karla kaplı bölgede güneşin doğuşuyla batışını izledi.