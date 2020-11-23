Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da etkili olan kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesi düşen güzergahta, vatandaşların tedbirli olması istendi.
Ardahan-Şavşat kara yolundaki Sahara Geçidi'nde, etkisini göstermeye başlayan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
[Fotoğraf: AA]
Kar yağışı ve özellikle yolun Ardahan-Artvin il sınırı mevkisinde yoğunlaşan tipinin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla sürücüler araçlarıyla zor anlar yaşadı.
Bölgede karla mücadele çalışması başlatan kara yolları ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Etiketler: Kar Yağışı
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