Çamlıtepe Mahallesi Hatemoğlu Okul Sokağı'nda meydana gelen kazada, taksi şoförü S.O.'nun iddiasına göre aracın freni boşaldı. Eve çarparak durabildiğini ifade eden taksi sürücüsü, araçta iki yolcunun da bulunduğunu söyledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan yolculara olay yerine gelen 112 ekibi müdahale ederken, taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında evde bulunan Çağla Alan, babasının evde olmadığını iki kardeşi ve annesiyle evde olduğu sırada kazanın gerçekleştiğini ve çok korktuklarını belirtti.

Alan, taksinin salonun duvarına çarptığı sırada annesinin salonda olduğunu ve delinen duvardaki parçaların annesinin üzerine düştüğü kaydetti. Kazada aileden kimsenin yaralanmadığını ve taksinin duvarın bir bölümünü yıkıp eve hasar verdiğini ifade eden Alan, hala şokta olduklarını anlattı.

Olay yerinde yapılan inceleme ardından araç çekiciyle kaldırıldı.