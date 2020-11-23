Koronavirüs tedbirleri kapsamında, paket servis dışında restoran ve kafelerde masalara servis kaldırıldı. Amaç insanların kapalı alanlarda maskelerini çıkararak bir arada oturmalarını önlemek, koronavirüsün yayılmasını azaltmaktı.

Ancak vatandaşlar yemeklerini dışarı çıkmak yerine AVM içinde yere oturup yedi.

"Yemeğinizi açık havada tek başınıza yemelisiniz"

Görüntüleri üzülerek izlediğini söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kapalı ve başkalarının olduğu yerlerde yemek yemenin güvenli olmadığını belirtti.

Alışveriş merkezindeki görüntüye tepki gösteren Prof. Özlü, kapalı alanlarda yemek yemenin risklerini anlattı:

“Dışarıda yemek zorundaysanız yemeğinizi açık havada, başkalarının olmadığı bir yerde tek başınıza yiyebilirsiniz. Ama böyle AVM’lerde, kapalı alanlarda, başka insanların bulunduğu birlikte aynı havayı kullandığı ortamlarda maskeyi çıkarıp da yemeniz içmeniz güvenli değil.”



