Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası hayatı felç etti. Bir anda gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kum fırtınası Ankara merkezde de etkili oldu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, "Tarım işçilerinin çadırlarının hasar gördüğünü biliyoruz. Bir anda hava karardı. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz" dedi.

Haymana ve Polatlı ilçelerinde saat saat 15.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı.

Özellikle Polatla'da kum fırtınası ile birilkte gökyüzünde devasa toz bulutları oluştu. Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, boş alanlara kaçıştı.

Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle şehir merkezinde elektrikler kesildi. Bu sırada bir kafede elektrik kesintisi nedeniyle 4 kişi asansörde mahsur kaldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı. Şehir merkezindeki bazı esnaf ise kum fırtınası nedeniyle iş yerleri zarar görmemesi için kepenk kapattı.

Polatlı ilçesinin Ilıca köyünde mevsimlik işçilerin bulunduğu alana yıldırım düştü. bazı vatandaşlar yaralandı.

Kum fırtınası neden olur?

Peki vatandaşları şoke eden, bilim kurgu sahnelerini aratmayan fırtına neden meydana geldi. Meteroloji Uzmanı Kaya Akman doğa olayının sebenini şöyle anlattı:



"Bugün Ankara'da çıkan kum fırtınasının nedeni yer ve üst sıcaklık farkından dolayı. Sıcaklıkların yüksek seviyede olduğu bugün Kümülonimbus bulutundaki dikine hareket yerdeki tozu kaldırdı..."

Uzun süre yağış almaması etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda uzun zamandır yağış görülmeyen Ankara'da, elektrik yüklü Cumulonimbus (CB) bulutunun oluşturduğu kuvvetli rüzgarların toz fırtınasına neden olduğu belirtildi. Toz fırtınası ve yağışların 19.00'a kadar yer yer devam edeceği belirtildi.

Elektrik yüklü Cumulonimbus (CB) bulutları

Cumulonimbus dağ ve kuleler biçiminde, büyük bir dikine uzanışa sahip, yoğun ve koyu bir buluttur. Üst kısımları genellikle düz, lifli veya çizgili bir görünüme sahiptir. Cumulonimbus bulutlarının üst kısımları örs veya sorguç şeklinde yayılır. Bu bulutların altında düzensiz biçimde alçak bulutlar oluşabilir. Bunlar Cumulonimbus’lerle bir arada veya ayrı olarak bulunabilirler.