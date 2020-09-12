Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Van-Hakkari karayolundaki heyelan kamerada
Van-Hakkari karayolunun Güzeldere mevkisinde yol çalışması sırasında heyelan meydana geldi. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere mevkisinde özel bir firmanın iş makinesi ile yaptığı yol çalışması sırasında heyelan meydana geldi.
Yolun kenarındaki dağdan toprak şiddetle kaydı. Yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonuna kaydettiği görüntülerde dağdan akan toprak ve kaya parçalarının ortaya çıkardığı toz bulutu dikkat çekti.
Ekipler panik halinde iş makinelerini bölgeden uzaklaştırmak için araçlarının başına geçti. Yol trafiğe kapatılırken bölgede can kaybının olup olmadığı araştırılıyor.
Etiketler: van-hakkari karayolu heyelanSon Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 14:58
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