Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere mevkisinde özel bir firmanın iş makinesi ile yaptığı yol çalışması sırasında heyelan meydana geldi.



Yolun kenarındaki dağdan toprak şiddetle kaydı. Yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonuna kaydettiği görüntülerde dağdan akan toprak ve kaya parçalarının ortaya çıkardığı toz bulutu dikkat çekti.

Ekipler panik halinde iş makinelerini bölgeden uzaklaştırmak için araçlarının başına geçti. Yol trafiğe kapatılırken bölgede can kaybının olup olmadığı araştırılıyor.