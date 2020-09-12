Van'dan hava yoluyla gece kente getirilerek Hatay Devlet Hastanesi morguna konulan Uçar'ın naaşı, yakınları tarafından alınarak Yeni Mahalle'deki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından Reyhanlı Atikehanım Camisi'nde şehit Uçar için cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarıyla Hatay Valisi Rahmi Doğan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay milletvekilleri İsmet Tokdemir ve Serkan Topal ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende şehidin eşi Nuray, annesi Emine ve babası Hasan Uçar'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

İlçe Müftüsü Murat Akçay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, asri mezarlıkta toprağa verildi.

Şehidin iki çocuk babası olduğu öğrenildi.