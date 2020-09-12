Haber Giriş: Kaynak: AA
Burdur'da yolcu otobüsü park halindeki tıra çaptı
[Fotoğraf: DHA]
Burdur'un Bucak ilçesinde, yolcu otobüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Mustafa İ. idaresindeki Varan Turizme ait yolcu otobüsü, Burdur-Bucak kara yolu Dağarcık köyü girişinde park halindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada, otobüsteki yolculardan İsmail Aras olay yerinde yaşamını yitirdi.
Otobüs sürücüsü Mustafa İ. ve 5 yolcu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Haberler
- 13:41
- 13:37
- 13:32
- 13:24
- 13:10
Sıradaki Haber
'Güvercin drone' görenleri şaşırtıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz