Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devam eden orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Amanos Dağları Çat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangına müdahale sürüyor.
Havanın kararması nedeniyle ara verilen helikopterle havadan müdahale çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Helikopter, arazöz, su tankı, iş makineleri ve çok sayıda personelle müdahale edilen yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi.
Son Haberler
- 14:01
- 13:55
- 13:41
- 13:37
- 13:32
Sıradaki Haber
Şehit Uzman Çavuş Uçar son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz