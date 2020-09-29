Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da Kağıthane, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Sancaktepe, Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 62 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, ekipler özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor.
[Fotoğraf: İHA]
Çok sayıda silah ve çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda, 65 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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