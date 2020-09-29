Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de bir evde tüp patladı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde, bir evin teras katındaki tüpün patlaması sonucu evde hasar meydana geldi.
Bornova'nın Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada, Yasin Yaşar'a ait teras katında bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.
Patlamanın etkisiyle dairede yangın çıktı. O sırada dairede ailesiyle beraber uyuyan Yaşar, binayı terk etti.
[Fotoğraf: İHA]
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın sonucunda, evde maddi hasar meydana geldi.
Etiketler: izmir tüp patlaması İzmir BornovaSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 07:03
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