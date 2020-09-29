İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Özel Sokak'taki 3 katlı bir binanın girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: AA]

Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan, aralarında bebeklerin de bulunduğu bina sakinlerini, itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı.

Can kaybının yaşanmadığı olayda yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.