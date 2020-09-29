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Kadıköy'de 3 katlı binada yangın
[Fotoğraf: AA]
Kadıköy'de 3 katlı bir binada çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan bina sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Özel Sokak'taki 3 katlı bir binanın girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
[Fotoğraf: AA]
Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan, aralarında bebeklerin de bulunduğu bina sakinlerini, itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı.
Can kaybının yaşanmadığı olayda yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiketler: kadıköy yangın 3 katlı binada yangınSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 03:06
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