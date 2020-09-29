Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ümraniye'de 5 katlı iş yerinde yangın çıktı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, ahşap boyası, boya malzemeleri ve kumaş satışı yapılan iş yerinin bulunduğu 5 katlı binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.
Ümraniye'nin Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı iş merkezinin ikinci katında yangın çıktı.
Ahşap boyası ve boya malzemelerinin bulunduğu kat, bir anda alevler içinde kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.
Etiketler: İstanbul Ümraniye iş yeri yangınıSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 05:20
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