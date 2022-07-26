Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 04.00 sıralarında hareket etti.

Anadolu yakasında önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplere, özel harekat polisleri de destek verdi.

Operasyon kapsamında, Üsküdar Mimarsinan Mahallesi Durbalı Sokak'ta bir binanın 2'nci katına giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı.

Üsküdar merkez olmak üzere Ümraniye, Pendik, Sancaktepe, Ataşehir, Zeytinburnu ve Avcılar ilçelerinde 21 adrese gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde çok miktar uyuşturucu ele geçirildi.