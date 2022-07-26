Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 06:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da 70 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kamyon kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı. Kamyon sürücüsü ile organizatör olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı
Nazili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye kamyonla düzensiz göçmen getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, Sultanhisar-Nazili kara yolu Atça Mahallesi girişinde kamyonu durdurdu. 70 düzensiz göçmen yakalandı.
Kamyon sürücüsü ile organizatör olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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