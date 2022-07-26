Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 04:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İlkel teleferik can aldı
[Temsili fotoğraf: AA]
Trabzon'un Hayrat ilçesinde, bir kadın ilkel teleferiğin demir aksamının başına çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yaş çay bahçesinde, hasat edilen ürünün taşınması için kullanılan ilkel teleferiğin demirden yapılmış kabin kısmı, 44 yaşındaki Hülya Cin'in başına çarptı.
Ağır yaralanan Cin, kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trabzon
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