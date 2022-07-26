Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 04:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü
[Fotograf: AA]
Bingöl'de 3 köyde henüz bilinmeyen sebeplerle yangın çıktı. Yangınlar, kısa sürede müdahale eden ekiplerin çalışmaları sonucunda söndürüldü.
Merkez Gümüşlü, Ardıçtepe ve Erdemli köylerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, yangın bölgelerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 2 arazöz, 1 ilk müdahale, 2 itfaiye, 2 su ikmal aracı, 4 iş makinası ile jandarma, itfaiye personeli ve vatandaşların desteğiyle yangını söndürdü.
Etiketler: Bingöl Orman Yangını
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