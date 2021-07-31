Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da tramvay elektrik direğine çarptı
[Fotoğraf: AA]
Bağcılar-Eminönü seferini yapan tramvay, Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı. Elektrik direği yola devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fatih'te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Bağcılar-Kabataş arasında hizmet veren tramvay, Gülhane mevkisinde raydan çıkarak elektrik direğine çarparak durabildi.
İstanbul'da Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, Gülhane Mevkii'nde raydan çıkarak elektrik direğine çarptı. pic.twitter.com/EOQUXqYMAi— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 31, 2021
Kazada ilk belirlemelere göre yaralı bulunmazken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışması sürüyor.
#MetroDuyuru— Metro İstanbul (@metroistanbul) July 31, 2021
T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik arıza nedeniyle seferlerimiz Beyazıt - Bağcılar ve Karaköy - Kabataş arasında yapılmaktadır.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından, kaza nedeniyle seferlerin, Bağcılar-Sultanahmet ile Kabataş-Sirkeci arasında yapıldığını duyurdu.
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