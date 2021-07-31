Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, İstanbul Valiliği tarafından alınan kısıtlama kararının 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla ilgili zor bir süreçten geçtiğini belirten Ulu, hava tahmin raporlarına göre de sıcaklıkların ilerleyen günlerde artmasının beklendiğine işaret etti.

"Spor yapmak, piknik yapmak dışındaki bütün aktiviteler yasaklanmıştır"

Orman Kanunu kapsamında kentteki ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığını anımsatan Ulu, şu bilgileri verdi:

"Orman içerisindeki alanlarda, yollarda piknik yapmak aynı zamanda park yapmak, mola vermek, ateş yakmak, semaver yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Ancak sadece yetkili idarelerin uhdesinde bulunan mesire alanlarında, tabiat parkı gibi alanlarda piknik yapmak, spor yapmak, hoşça vakit geçirmek serbest ama bunun dışında mangal, ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Bizim bulunduğumuz alanda spor yapmak, piknik yapmak dışındaki bütün aktiviteler yasaklanmıştır"

Denetimlerde drone da kullanıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer ilçesindeki denetimlerine Demirciköy Mahallesi'nden başladı. Asayiş, motosikletli asayiş, motosikletli trafik, komando ve atlı birliklerden oluşan jandarma ekibi, denetim sırasında drone da kullandı.

Sultangazi Kent Ormanı'nda denetimler yapılırken, polis ve zabıta ekipleri, ormana girmek isteyen vatandaşlara valilik kararını hatırlattı.