Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 13:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Yangın Bodrum'un merkezi mahallelerinden Umurça'daki ormanlık alanda öğle saatlerinde başladı.
Rüzgarın ve sıcak havanın etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın İçmeler bölgesine doğru ilerledi.
Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği, yangının yerleşim yerlerine yaklaşmaması için yoğun çalışma sürdürdü.
Muğla Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgedeki son duruma dair ayrıntılar @trthaber'de. https://t.co/PdhOvUrc8s pic.twitter.com/dEF4Ms7nC6— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 31, 2021
Ekiplerin özverili çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Etiketler: Orman Yangını
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