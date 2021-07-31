Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nöbetçi noterler yeniden devrede
[Fotoğraf: Arşiv]
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süre ara verilen nöbetçi noter uygulaması yeniden başladı. Hafta sonu ülke genelindeki 119 nöbetçi noterlikte işlem yapılabilecek. Noterlikler 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ara verilen nöbetçi noterlik uygulamasına bugün itibarıyla yeniden başlandı.
Adalet Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle 17 Mart 2020'de hizmetlerine ara veren nöbetçi noterlikler, bu hafta sonu itibarıyla yeniden açıldı.
10.00-16.00 saatlerinde açık olacak
Bugün ve yarın ülke genelindeki 119 nöbetçi noterliklerde işlem yapılabilecek. Hafta sonları 10.00-16.00 saatlerinde açık olacak nöbetçi noterliklerde, salgın tedbirleri de uygulanıyor.
Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebiliyor.
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