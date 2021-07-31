Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Düğün yolunda kaza: 5 ölü
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde, düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil, virajda minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Feke- Kozan kara yolunda meydana geldi. Osman Ordu yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Halil Kayabaşı'nın kullandığı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilde bulunan Osman Ordu ve eşi Hatice Ordu ile yeğenleri Nurcan, Rabia ve Meryem Ordu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüsün yaralı sürücüsü Halil Kayabaşı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobildekilerin, yakınlarının Kozan'daki düğününe gittiği öğrenildi.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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