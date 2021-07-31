Şavşat ilçesine bağlı Tepeköy köyünde meydana gelen olayda, eşi Mehmet Karademir ile kızı Ayla, damadı Kadir ve torunu Ceren Şahiner ile ormanda gezintiye çıkan 71 yaşındaki Pumpul Karademir, dengesini kaybedip 70 metrelik uçurumdan düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Rize AKUT ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Karademir'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Pumpul Karademir'in cenazesi, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla düştüğü yerden çıkarılıp Şavşat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Korku dolu anlar kameraya yansıdı

Pumpul Karademir'in uçurumdan düştüğü anlar, gezi sırasında kayıt yapan damadı Kadir Şahiner tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, Kadir Şahiner'in önünde yürüyen Karademir'in, uçurumun kenarına geldiğinde aşağıya bakmaya çalıştığı görüldü. Bu sırada Ayla Şahiner annesine, "Anne gitme, hayır, anne gitme" diye selendi.