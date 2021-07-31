Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, yerleşim alanlarına yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Bazı evler tahliye edilirken, alevlere müdahale sürüyor. pic.twitter.com/mSAZRh4OMc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 31, 2021

Olay yerine sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Havadan da helikopterlerle müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölgedeki vatandaşlar da ellerindeki kovalarla ve su hortumlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.