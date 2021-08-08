Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da terör propagandası yapan 3 kişiye gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da terör örgütü PKK lehine propaganda yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2 Ağustos'ta Sultangazi'de yasa dışı slogan attığı tespit edilen Y.A. ve Z.A. isimli iki şüpheliyi 3 Ağustos'ta yakalayarak gözaltına aldı.
Adli makamlara sevk edilen iki şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.
Yine sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü ve örgütün sözde gençlik yapılanması "Ateşin Çocukları"nı övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen A.A.D. isimli şüpheli de polis ekipleri tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Ağustos'ta mahkemeye sevk edilen şüphelinin, tutuklanarak cezaevine gönderildiği duyuruldu.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele İstanbul PKK/KCK
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