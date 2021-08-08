Balıkesir Valiliği, Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla attığını duyurdu.

Saat 04.40 sıralarında meydana gelen kazada 11 kişi olay yerinde, 4 kişi hastanede yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı.

Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı. Saat 04.40 sıralarında meydana gelen kazada 11 kişi olay yerinde, 4 kişi hastanede yaşamını yitirdi. Detayları @trthaber muhabiri Ferhat Özkaner aktardı.https://t.co/2tvlCnBhoR pic.twitter.com/LPXwmPWDWW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 8, 2021

[Fotoğraf: AA]

Yaralılar, kaza yerine ulaşan ekipler tarafından bölgedeki 5 hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Yaralılardan 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Vali Şıldak yaralıların durumları hakkında bilgi aldı

Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti.

Şıldak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin'den yaralıların durumları hakkında bilgi aldı ve hasta yakınlarıyla ilgilendi.

"İncelemeler sürüyor"

Vali Şıldak, yaptığı açıklamada, yaralıların tedavisi, aileleriyle birlikte ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatını kaybedenlerin işlemleri için bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Otobüsün Zonguldak-İzmir seferini yaptığını aktaran Şıldak, "Yaralılardan genel durumları iyi olanlar ve kötü olup ameliyata alınanlar var. Kazanın nedeni konusunda net bir bilgi yok ancak bölgede bir viraj var. Orayı dönemeyip devrilme söz konusu olabilir. İncelemeler sürüyor. Elim kazada vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.