Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı yapılmıştı.

İkindi saatlerinde ilin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak gece yarısından itibaren ise il merkezinde etkili oldu.

Kuvvetli yağışla birlikte yollarda dereyi andıran görüntüler oluştu.

Sürücülerin yardımına ekipler koştu

Su baskınları dolayısıyla özellikle trafikte ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı noktalarda ise sürücülerin imdadına polis ve bekçiler yetişti. Ekiplerin yardımıyla itilen araçlar kaldıkları noktadan kurtarıldı.