Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 02:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Mersin'de gece yarısı etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı sürücüler ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı yapılmıştı.
İkindi saatlerinde ilin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak gece yarısından itibaren ise il merkezinde etkili oldu.
Kuvvetli yağışla birlikte yollarda dereyi andıran görüntüler oluştu.
Sürücülerin yardımına ekipler koştu
Su baskınları dolayısıyla özellikle trafikte ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı.
Bazı noktalarda ise sürücülerin imdadına polis ve bekçiler yetişti. Ekiplerin yardımıyla itilen araçlar kaldıkları noktadan kurtarıldı.
Etiketler: Mersin Sağanak Meteoroloji Polis
Sıradaki Haber
Kaçan topunun peşinden giden çocuk canından oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz