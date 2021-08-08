Yangınlara havadan müdahale gece de sürüyor

Yangınlara havadan müdahale gece de sürüyor

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Yangınlara havadan müdahale gece de sürüyor

Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 8 saat mağarada mahsur kalan Sezen'i iple yukarı çekerek kurtardı.

Sezen'e ulaşamayan akrabaları, durumu AFAD ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Mağaraya giren Sezen, ip yardımıyla yaklaşık 30 metre indi. Bir süre fotoğraf ve görüntü çeken Sezen, buradan tekrar çıkamadı.

Yerel haber sitesinde çalışan Emirhan Sezen, fotoğraf ve görüntü çekmek için motosikletiyle merkeze bağlı Başkışla köyü Yörük Pınarı mevkiinde bulunan Asarini Mağarası'na gitti.

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