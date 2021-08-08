Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 00:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mağarada mahsur kalan gazeteci 8 saat sonra kurtarıldı
Karaman'da araştırma yapmak için girdiği mağarada mahsur kalan gazeteci, AFAD ekipleri tarafından 8 saat sonra kurtarıldı.
Yerel haber sitesinde çalışan Emirhan Sezen, fotoğraf ve görüntü çekmek için motosikletiyle merkeze bağlı Başkışla köyü Yörük Pınarı mevkiinde bulunan Asarini Mağarası'na gitti.
Mağaraya giren Sezen, ip yardımıyla yaklaşık 30 metre indi. Bir süre fotoğraf ve görüntü çeken Sezen, buradan tekrar çıkamadı.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler mağaradan iple kurtardı
Sezen'e ulaşamayan akrabaları, durumu AFAD ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 8 saat mağarada mahsur kalan Sezen'i iple yukarı çekerek kurtardı.
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