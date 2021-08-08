Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 00:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Yangınlara havadan müdahale gece de sürüyor
Orman yangınlarıyla mücadelede havadan müdahale gece de aralıksız sürüyor. Ukrayna'dan gelen gece yangın söndürme özelliğine sahip 3 helikopter Milas'ta, 1 helikopter de Isparta'da yangına müdahale ediyor.
Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 4 helikopterden 3'ü Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmaya başladı. Helikopterler, gece boyunca kara ekiplerine destek verecek.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, yanan alanlara helikopterin su bırakma anı yer alıyor.
Öte yandan, bir gece söndürme kabiliyetli helikopter de Isparta'daki yangın söndürme çalışmasına destek veriyor.
Etiketler: Isparta Muğla Orman Yangını
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