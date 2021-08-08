Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 23:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çine'de 6 mahallenin bazı kısımları tahliye edildi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. İlçedeki 6 mahallenin bazı kısımları tahliye edildi.
Muğla Yatağan'da başlayan ve Aydın Çine'ye ulaşan yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
Ekipler, dağlık alanda ilerleyen alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Bölgedeki 6 mahallenin belirli bölümleri tahliye edildi.
Helikopterle yangın bölgesine gelen ve bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilçede oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezinde yapılan toplantıya başkanlık etti.
Soylu, toplantının ardından vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunduktan sonra Muğla'nın Marmaris ilçesine gitti.
Etiketler: Aydın Orman Yangını Süleyman Soylu
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