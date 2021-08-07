Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 23:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaş'ta beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü.
Yayla Çavdır Mahallesi'nde beş ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle aynı anda yangın başladı. Yangınları görenler, durumu itfaiyeye haber verdi.
Bölge sakinlerinin de söndürme çalışmasına destek verdiği yangınlara arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.
Soğutma çalışmaları devam ediyor
Yangınların söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması yürütüyor.
Öte yandan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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