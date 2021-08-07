Olay, geçtiğimiz günlerde Selami Ali Mahallesi'nde yaşandı. Bir kişi yakaladığı kediyi önce tenha bir bölgeye götürdü. Daha sonra defalarca kediyi tekmeledi.

Saldırıya uğrayan kedi telef oldu.

Çevredeki kameraları inceleyerek zanlının kimliğini belirleyen polis kısa sürede şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.