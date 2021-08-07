Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 23:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Üsküdar'da sokaktaki kediyi öldüren şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Üsküdar'da, sokaktaki bir kediyi işkence ederek öldürdüğü anın görüntüleri sosyal medyaya yansıyan kişi tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Selami Ali Mahallesi'nde yaşandı. Bir kişi yakaladığı kediyi önce tenha bir bölgeye götürdü. Daha sonra defalarca kediyi tekmeledi.
Saldırıya uğrayan kedi telef oldu.
Çevredeki kameraları inceleyerek zanlının kimliğini belirleyen polis kısa sürede şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet İstanbul
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