Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bir iş yerinden çok sayıda silah ve tüfek çıktı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir iş yerinden ruhsatsız 62 tüfek ile kuru sıkıdan bozma ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tire ilçesine bağlı Yenimahalle'de yaşayan A.K'nin kurusıkı tabancalar üzerinde işlem yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
A.K'nin dükkanına baskın düzenleyen ekipler 62 ruhsatsız tüfek, 16 kurusıkıdan bozma tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kesik tüfek, çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme buldu.
A.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık İzmir
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