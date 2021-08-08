Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 01:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde düğün dönüşü yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Çağlayan köyünde, Karakoç köyünde katıldıkları düğünden dönen Mustafa Meral yönetimindeki hafif ticari araç şarampole uçtu.
Kazada araçta bulunan Ayşe Besler camdan çıkarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü ve araçta bulunan; Ali Ensar İlter, Tuğba Lale, Gani Lale ve Memduha Lale yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Memduha Lale burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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