Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Çağlayan köyünde, Karakoç köyünde katıldıkları düğünden dönen Mustafa Meral yönetimindeki hafif ticari araç şarampole uçtu.

Kazada araçta bulunan Ayşe Besler camdan çıkarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ve araçta bulunan; Ali Ensar İlter, Tuğba Lale, Gani Lale ve Memduha Lale yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Memduha Lale burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.