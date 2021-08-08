Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak etkili olacağını duyurdu.

Doğu Akdeniz’de de görülecek gök gürültülü sağanağın, başta kuzey ilçeleri olmak üzere Adana çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Orta Karadeniz için de bugün şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Özellikle Çorum, Akasya, Tokat, Giresun, Samsun ve Ordu'da ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor