Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 03:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji'den 3 bölgeye "sağanak" uyarısı
Meteoroloji, Doğu Anadolu, Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz için yağış uyarısı yaptı. Yetkililer, vatandaşları su baskınlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak etkili olacağını duyurdu.
Doğu Akdeniz’de de görülecek gök gürültülü sağanağın, başta kuzey ilçeleri olmak üzere Adana çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Orta Karadeniz için de bugün şiddetli yağış uyarısı yapıldı.
Özellikle Çorum, Akasya, Tokat, Giresun, Samsun ve Ordu'da ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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