Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 09:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ataşehir'de otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu'nda bir otomobil, durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışırken, otobüste bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı.
Kaza, İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu Harem istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı.
Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Araçtan sıkışan sürücü çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Otobüste bulunan bir yolcu ise hafif şekilde yaralandı.
Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
Etiketler: İETT Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 14 ölü, 18 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz