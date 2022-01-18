Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 07:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı
İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyon kapsamında 37 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Bahçelievler'de 37 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 37 adrese yapılan baskınlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede yapılan muayenelerinin ardından, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.
Etiketler: İstanbul Narkotik Uyuşturucu
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