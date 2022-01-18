Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 06:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'da, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Serkan Acar yönetimindeki motosiklet, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Acar'ın refüje savrulduğu kazada, motosiklet yaklaşık 50 metre kayarak yol kenarında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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